Росія побоюється атак ЗСУ на флот в Новоросійську

Російські кораблі. Фото ілюстративне: defence-ua

Росія розосереджує флот у Новоросійську, оскільки побоюється атак ЗСУ. Крім того, РФ влаштовує в гавані чимало інших антидронових заходів.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Минулої доби 19 військових кораблів у Новоросійську вийшли з гавані у Цемеську бухту та перебували в морі, очікуючи потенційної атаки. Такий спосіб дозволяє зберегти суда, уникаючи прямого ураження. Побоюючись атак, Росія також встановлює там засоби викриття підводної обстановки, системи протиповітряної оборони та спостережні пости.

"Враховуючи те, що це останній форпост Чорноморського флоту в Азово-Чорноморському регіоні, вони там скорцентрували максимум заходів. ВОни встановили спостережні пости в гавані та навколо, очікують там можливі атаки як з води, так і з повітря", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про активність ворожих ДРГ на Сумщині.