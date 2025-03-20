Россия опасается атак ВСУ на флот в Новороссийске

Россияне пытаются спрятать свой флот от украинских дронов
Россия рассредоточивает флот в Новороссийске, поскольку опасается атак ВСУ. Кроме того, РФ устраивает в гавани немало других антидронових мероприятий.
Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
РФ спасать Черноморский флот
За прошедшие сутки 19 военных кораблей в Новороссийске вышли из гавани в Цемескую бухту и находились в море, ожидая потенциальной атаки. Такой способ позволяет сохранить суда, избегая прямого поражения. Опасаясь атак, Россия также устанавливает там средства разоблачения подводной обстановки, системы противовоздушной обороны и наблюдательные посты.
"Учитывая то, что это последний форпост Черноморского флота в Азово-Черноморском регионе, они там скорцентрировали максимум мероприятий. Они установили наблюдательные посты в гавани и вокруг, ожидают там возможные атаки как с воды, так и с воздуха", — говорит Дмитрий Плетенчук.
Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также об активности вражеских ДРГ на Сумщине.
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