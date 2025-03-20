Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне пытаются спрятать свой флот от украинских дронов arrow

Россияне пытаются спрятать свой флот от украинских дронов

20 марта 2025 13:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия опасается атак ВСУ на флот в Новороссийске
Российские корабли. Фото иллюстративное: defence-ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия рассредоточивает флот в Новороссийске, поскольку опасается атак ВСУ. Кроме того, РФ устраивает в гавани немало других антидронових мероприятий.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

РФ спасать Черноморский флот

За прошедшие сутки 19 военных кораблей в Новороссийске вышли из гавани в Цемескую бухту и находились в море, ожидая потенциальной атаки. Такой способ позволяет сохранить суда, избегая прямого поражения. Опасаясь атак, Россия также устанавливает там средства разоблачения подводной обстановки, системы противовоздушной обороны и наблюдательные посты.

"Учитывая то, что это последний форпост Черноморского флота в Азово-Черноморском регионе, они там скорцентрировали максимум мероприятий. Они установили наблюдательные посты в гавани и вокруг, ожидают там возможные атаки как с воды, так и с воздуха", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также об активности вражеских ДРГ на Сумщине.

Одесса Новости Одессы война в Украине Россия флот
Реклама
Реклама
Реклама