росіяни обстріляли Очаків: підозрюють застосування ворогом запалювальних снарядів.

Росіяни обстріляли Очаків: припускають, що це були запалювальні снаряди
Країна-терорист продовжує обстрілювати цивільних. Під час масштабної повітряної тривоги росіяни обстріляли приватні будинки мешканців Миколаївщини. Припускають, що використовувалися снаряди, заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.
Про це стало відомо з повідомлення начальника поліції Миколаївщини.
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"Сьогодні близько 05:30 окупанти знову обстріляли Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, через що сталася пожежа. Повідомлення про потерпілих не надходили", — написав очільник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
За інформацією місцевих ЗМІ, снаряди, яким обстріляли будинки мирних людей в Очакові, були схожі на термітні. Така зброя під забороною міжнародного гуманітарного права. Проте поки очікується офіційний коментар щодо застосування цієї зброї росіянами.
Нещодавно на південному напрямку суттєво постраждала Херсонщина. Від ворожих обстрілів артилерії за минулу добу 16 лютого ворог обстріляв регіон 76 разів.
Відзначимо, російські окупаційні війська основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на п'яти напрямках фронту — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. При цьому окупанти зазнають значних втрат у живій силі.