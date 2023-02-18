россияне обстреляли Очаков: подозревают применение врагом зажигательных снарядов.

К счастью, пострадавших не было

Страна-террорист продолжает обстреливать гражданских. Во время масштабной воздушной тревоги россияне обстреляли частные дома жителей Николаевщины. Предполагается, что использовались снаряды, запрещенные нормами международного гуманитарного права.

Об этом стало известно из сообщения начальника полиции Николаевской области.

"Сегодня около 05:30 оккупанты снова обстреляли Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома из-за произошедшего пожара. Сообщения о пострадавших не поступали", — написал глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

По информации местных СМИ, снаряды, которым обстреляли дома мирных людей в Очакове, были похожи на термитные. Такое оружие под запретом международного гуманитарного права. Однако пока ожидается официальный комментарий относительно применения этого оружия россиянами.

Недавно на южном направлении существенно пострадала Херсонщина. От вражеских обстрелов артиллерии за минувшие сутки 16 февраля враг обстрелял регион 76 раз.

Отметим, что российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на пяти направлениях фронта — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. При этом оккупанты терпят значительные потери в живой силе.