Росіяни спрямували у бік Одеської області балістичну ракету — куди поцілили

Вихід балістичної ракети. Фото: NТА

Сьогодні, 23 березня, в Одесі та області звучала повітряна тривога. Росіяни атакували регіон балістичною ракетою — вона влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"Ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандкр-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району. Інформація про руйнування і постраждалих не надходила", — розповіли військові.

Крім цього, за їхніми даними, над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони типу "Zala", які були відправлені противником. У ЗСУ закликають одеситів відповідально ставитися до звуків повітряної тривоги.

"Звертаємося до громадян з закликом бути свідомими та уважними, оперативно реагувати на попередження про небезпеку та переходити в укриття у разі необхідності", — додали у відомстві.

Важливо також зауважити, що надання будь-якої інформації про роботу протиповітряної оборони може допомогти ворогу. Тому, будьте обережні та не заважайте працювати силам оборони, а також утримуйтеся від розповсюдження будь-яких даних, що можуть використовуватися противником.

Нагадаємо, ворог максимально використовує інфраструктуру тимчасово окупованого Криму, щоб завдавати якомога більшого удару по українському тилу. Росіяни активно використовують південні напрямки для запуску дронів у бойові місії.

Також ми повідомляли, що російські війська в ніч проти суботи, 23 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Пуски ворог здійснив з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму.

Додамо, що в ISW назвали можливу мету російських атак по українських енергетичних об'єктах. За їхньою інформацією, метою цих дій росіян, ймовірно, є спроба виснажити українські системи ППО та зруйнувати енергосистему.