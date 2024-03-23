Россияне направили в сторону Одесской области баллистическую ракету — куда попали

Выход баллистической ракеты. Фото: NТА

Сегодня, 23 марта, в Одессе и области звучала воздушная тревога. Россияне атаковали регион баллистической ракетой — она попала по открытой территории Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Вражеская баллистическая ракета, предположительно "Искандкр-М", направленная из временно оккупированного Крыма, попала по открытой территории Белгород-Днестровского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — рассказали военные.

Кроме этого, по их данным, над Черным морем уничтожили два разведывательных дрона типа Zala, которые были отправлены противником. В ВСУ призывают одесситов ответственно относиться к звукам воздушной тревоги.

"Обращаемся к гражданам с призывом быть сознательными и внимательными, оперативно реагировать на предупреждения об опасности и переходить в укрытие в случае необходимости", — добавили в ведомстве.

Важно также отметить, что предоставление любой информации о работе противовоздушной обороны может помочь врагу. Поэтому будьте осторожны и не мешайте работать силам обороны, а также удерживайтесь от распространения каких-либо данных, которые могут использоваться противником.

Напомним, враг максимально использует инфраструктуру временно оккупированного Крыма, чтобы наносить как можно больший удар по украинскому тылу. Россияне активно используют южные направления для запуска дронов в боевые миссии.

Также мы сообщали, что российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.

Добавим, что в ISW назвали возможную цель российских атак по украинским энергетическим объектам. По их информации, целью этих действий россиян, вероятно, является попытка истощить украинские системы ПВО и разрушить энергосистему.