Росіяни втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії у Чорному морі

Дим внаслідок атаки РФ на цивільне судно у Чорному морі. Фото: Одеська ОВА

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російські війська втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря. Корабель уже двічі зазнавав пошкоджень унаслідок російських ударів. Після нової атаки на судні зафіксували задимлення, а остаточні наслідки наразі уточнюються.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Новини.LIVE у вівторок, 28 липня.

РФ знову завдала удару по цивільному судні у Чорному морі

За словами Олега Кіпера, внаслідок чергової атаки російських військ було уражено цивільне судно під прапором Ліберії. На момент удару корабель перебував на рейді без екіпажу та вантажу.

Олег Кіпер зазначив, що це судно вже не вперше зазнає пошкоджень через російські атаки. Раніше корабель двічі був уражений внаслідок ударів окупантів.

Після нового обстрілу на судні зафіксували задимлення. Наразі встановлюються остаточні наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Голова Одеської ОВА також заявив, що удари РФ по цивільних суднах свідчать про нехтування Росією міжнародним правом і є спробою перешкодити роботі українського морського коридору.

"Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Цей корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак.

Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються. Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування РФ нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору", — написав Кіпер.

Скриншот повідомлення Кіпера/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія змінює тактику ударів по Одесі та області, намагаючись перевантажити українську ППО й знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах у Чорному морі. За словами Сергія Братчука, такі атаки та протидія їм триватимуть і надалі.

Новини.LIVE також писали, що 27 липня 2026 року Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН через російські атаки на порти Одещини та цивільні судна у Чорному морі. Останніми тижнями внаслідок ударів РФ є пошкоджені кораблі, а також загиблі та поранені серед моряків. Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та притягнути її до відповідальності.