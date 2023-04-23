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Росіяни з допомогою нових дронів намагаються виявити сили українських ППО на Одещині

23 квітня 2023 11:38
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Росіяни з допомогою нових дронів намагаються виявити сили українських ППО на Одещині
Безпілотні літальні апарати. Фото: reuters
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російська армія отримала поповнення дронів-камікадзе. З їх допомогою вони намагаються виявити сили українських ППО на Одещині та в інших областях країни.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речник ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, вони намагаються з їх допомогою виявити сили української ППО.

"Майже щоночі відбуваються пуск цих снарядів по містах України. Таким чином, вони намагаються виявите наше ППО", — сказала Наталя Гуменюк.

Зазначимо, росіяни продовжують використовувати для атаки на півдні України дрони-камікадзе для розвідки. Окупанти таким чином намагаються дізнатися місця розташування систем ППО, зокрема на Одещині. 

Нагадаємо, команда волонтерів з Одеси збирає рибальські сітки на допомогу ЗСУ. Це знаряддя допоможе військовим знаходити та знищувати ворожі дрони.

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