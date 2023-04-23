Росіяни з допомогою нових дронів намагаються виявити сили українських ППО на Одещині
Російська армія отримала поповнення дронів-камікадзе. З їх допомогою вони намагаються виявити сили українських ППО на Одещині та в інших областях країни.
Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речник ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами, вони намагаються з їх допомогою виявити сили української ППО.
"Майже щоночі відбуваються пуск цих снарядів по містах України. Таким чином, вони намагаються виявите наше ППО", — сказала Наталя Гуменюк.
Зазначимо, росіяни продовжують використовувати для атаки на півдні України дрони-камікадзе для розвідки. Окупанти таким чином намагаються дізнатися місця розташування систем ППО, зокрема на Одещині.
Нагадаємо, команда волонтерів з Одеси збирає рибальські сітки на допомогу ЗСУ. Це знаряддя допоможе військовим знаходити та знищувати ворожі дрони.