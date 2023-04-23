Россияне с помощью новых дронов пытаются выявить силы украинских ПВО в Одесской области.

Беспилотные летательные аппараты. Фото: reuters

Российская армия получила пополнение дронов-камикадзе. С их помощью они пытаются выявить силы украинских ПВО в Одесской области и в других областях страны.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, они пытаются с их помощью обнаружить силы украинского ПВО.

"Почти каждую ночь происходит пуск этих снарядов по городам Украины. Таким образом они пытаются выявить наше ПВО", — сказала Наталья Гуменюк.

Отметим, россияне продолжают использовать для атаки на юге Украины дроны-камикадзе для разведки. Оккупанты таким образом пытаются узнать места расположения систем ПВО, в частности в Одесской области.

Напомним, команда волонтеров из Одессы собирает рыболовные сети на помощь ВСУ. Это орудие поможет военным находить и уничтожать вражеские дроны.