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Россияне с помощью новых дронов пытаются выявить силы украинских ПВО в Одесской области

23 апреля 2023 11:38
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Россияне с помощью новых дронов пытаются выявить силы украинских ПВО в Одесской области.
Беспилотные летательные аппараты. Фото: reuters
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Российская армия получила пополнение дронов-камикадзе. С их помощью они пытаются выявить силы украинских ПВО в Одесской области и в других областях страны.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, они пытаются с их помощью обнаружить силы украинского ПВО.

"Почти каждую ночь происходит пуск этих снарядов по городам Украины. Таким образом они пытаются выявить наше ПВО", — сказала Наталья Гуменюк.

Отметим, россияне продолжают использовать для атаки на юге Украины дроны-камикадзе для разведки. Оккупанты таким образом пытаются узнать места расположения систем ПВО, в частности в Одесской области.

Напомним, команда волонтеров из Одессы собирает рыболовные сети на помощь ВСУ. Это орудие поможет военным находить и уничтожать вражеские дроны.

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