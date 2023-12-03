Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни займаються відновленням ракетних запасів, — Сергій Братчук arrow

Росіяни займаються відновленням ракетних запасів, — Сергій Братчук

3 грудня 2023 12:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни займаються відновленням ракетних запасів, — Сергій Братчук
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Армія РФ від минулої зими займається відновленням ракетної бази та накопиченням ракет. Ворог також переосмислює стратегічний вибір та вдосконалює підхід до використання ракетних систем. Зараз вони застосовують ракети точково. 

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

Читайте також:

"Ворог розуміє, що система ППО України значно покращилася, тому вони намагаються змінювати тактику – більш точно використовувати ракети, які в нього є. Думаю, що підхід до використання цих ракет у них зараз буде більш раціональним і точковим", — додав речник Української добровольчої армії Південь.

Військовий експерт зазначив, що при цьому без західних компонентів ворогу не вдається виготовляти їх стільки, скільки вони виготовляли раніше. Основний акцент під час ударів росіяни ставлять саме на застосуванні ударних дронів, а ракети економлять.

Нагадаємо, на тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.

Також ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишається критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі