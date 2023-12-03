Росіяни займаються відновленням ракетних запасів, — Сергій Братчук

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Армія РФ від минулої зими займається відновленням ракетної бази та накопиченням ракет. Ворог також переосмислює стратегічний вибір та вдосконалює підхід до використання ракетних систем. Зараз вони застосовують ракети точково.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Ворог розуміє, що система ППО України значно покращилася, тому вони намагаються змінювати тактику – більш точно використовувати ракети, які в нього є. Думаю, що підхід до використання цих ракет у них зараз буде більш раціональним і точковим", — додав речник Української добровольчої армії Південь.

Військовий експерт зазначив, що при цьому без західних компонентів ворогу не вдається виготовляти їх стільки, скільки вони виготовляли раніше. Основний акцент під час ударів росіяни ставлять саме на застосуванні ударних дронів, а ракети економлять.

Нагадаємо, на тлі підготовки до нових масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, ворог шукає нові тактики удару. Наразі відпрацьовується схема "полювання" на ППО протягом усієї ночі.

Також ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по Україні ракетами та дронами. Їх основною мішенню лишається критично важлива інфраструктура. Втім, Сили оборони України активно завдають ворогу колосальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.