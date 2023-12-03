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Россияне занимаются восстановлением ракетных запасов, — Сергей Братчук

3 декабря 2023 12:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне занимаются восстановлением ракетных запасов, — Сергей Братчук
Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Армия РФ с прошлой зимой занимается восстановлением ракетной базы и накоплением ракет. Враг также переосмысливает стратегический выбор и усовершенствует подход к использованию ракетных систем. Сейчас они используют ракеты точечно.

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг понимает, что система ПВО Украины значительно улучшилась, поэтому они пытаются менять тактику - более точно использовать ракеты, которые у него есть. Думаю, что подход к использованию этих ракет у них сейчас будет более рациональным и точечным", — добавил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Военный эксперт отметил, что при этом без западных компонентов врагу не удается производить их столько, сколько они производили раньше. Основной акцент при ударах россияне ставят именно на применении ударных дронов, а ракеты экономят.

Напомним, на фоне подготовки к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины враг ищет новые тактики удара. Сейчас отрабатывается схема "охоты" на ПВО в течение всей ночи.

Также мы писали, что российские войска продолжают наносить удары по Украине ракетами и дронами. Их основной мишенью остается критично важная инфраструктура. Впрочем, Силы обороны Украины активно наносят врагу колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике.

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