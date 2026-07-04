Росіяни залишилися без пального: одесити про атаки ЗСУ
Події останніх кількох місяців показали, що війна — це гра у двох напрямках. Росіяни відчули на собі всі наслідки так званої СВО. Залишившись без пального та зіткнувшись із навалою добрих українських дронів, багато хто з них ставить запитання: "За що?" Українці ж, зі свого боку, вже п'ятий рік живуть в умовах великої війни й практично адаптувалися до всіх подібних викликів. Тепер вони із задоволенням спостерігають, як із цієї ситуації намагається вийти ворог.
Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися у одеситів, як вони ставляться до паливної кризи в РФ та атак ЗСУ.
Паливна криза в РФ
Паливна криза в РФ спричинила тиск, який напряму стосується цивільного населення. Дефіцит змінює звичне життя росіян і змушує їх відчувати наслідки війни, яку їх держава веде проти України. Наталя вважає, що лише через особисті труднощі російське суспільство може усвідомити, до чого призводять дії їх влади.
"Цікавлюсь. Я вважаю, що це справедливо. Якщо вони не відчують хоч трошки того, що відчували ми, то не зможуть об’єктивно зробити висновки, а для них це важливо. Це про людей. Про їх людей", — підкреслює Наталя.
Вплив на фронт
Удари по НПЗ і паливній логістиці можуть ускладнити доставку пального на окуповані території та сповільнити забезпечення російських військ. Адже без достатньої кількості пального техніка не зможе повноцінно рухатися, а підрозділи — просуватися на фронті.
"Я ставлюсь позитивно. Хай там у них палає, хай там у них все горить і вони відчувають те ж саме, що відчувають наші сім’ї, діти і загалом громадяни України. Не буде палива — не буде просування на лінії бойового зіткнення. І буде менше ПММ пально-мастильних матеріалів нашому ворогу", — коментує військовий Андрій.
Про це каже і Михайло, бо влада відчуває тиск, адже змушена шукати способи стримати дефіцит пального і не допустити подальшого зростання цін. Таким чином, ці проблеми можуть вплинути на позиції Росії в переговорах або дати час для дій ЗСУ на фронті.
"Трошки стежу, думаю, це добре. Прогнози важко будувати, але сподіваюся, що паливна криза призведе до скорих перемовин і до якогось вирішення війни. Я сподіваюсь, це дасть шанс нашим хлопцям просунутись вперед, поки вони вирішують свої проблеми", — каже Михайло.
Для частини українців такі атаки стали підтвердженням сили ЗСУ та здатності України впливати на можливості Росії. Людмила вірить, що удари по паливній інфраструктурі РФ позначаться на ситуації на фронті й допоможуть наблизити перемогу.
"Дуже добре, що наші збройні сили — сильні — і вміють будувати нашу перемогу! На фронт, звичайно, вплине і я вірю у перемогу", — каже Людмила.
Звільнення окупованих територій
Удари по нафтопереробній промисловості РФ та по логістичній складовій у Криму вже дають непогані результати. Якщо так піде й далі, то у ворога не залишиться вибору, як сісти за стіл переговорів. У свою чергу для українців найважливішими залишаються припинення втрат, звільнення окупованих територій і повернення до мирного життя.
"Добре ставлюся до паливної кризи в РФ. Я не ясновидиця, але бажано, щоб це все швидше закінчилося і вони всі вимилися геть з нашої території. Щоб перестали гинути наші люди", — підсумовує Галина.
Одесити здебільшого підтримують удари по російській паливній інфраструктурі. Одні бачать у них спосіб ускладнити забезпечення армії РФ, інші — можливість посилити внутрішній тиск на російську владу та суспільство.
Раніше Новини.LIVE писали, що російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав існування паливної проблеми в тимчасово окупованому Криму. За його словами, на півострові є "певний дефіцит", хоча він назвав його некритичним. Очільник Кремля заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в паливі становить близько 70 тисяч тонн, а наявних запасів вистачить лише на кілька днів.
Також Новини.LIVE повідомляли, що після серії ударів ЗСУ по військових і логістичних об'єктах Росії в окупованому Криму побільшало охочих залишити півострів. Біля Керченського мосту утворилися великі черги на виїзд, тоді як у зворотному напрямку автомобілів майже немає. Окупаційна влада вже запровадила режим надзвичайної ситуації та евакуювала дитячий центр "Артек".
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