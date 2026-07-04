Росіяни залишилися без пального: одесити про атаки ЗСУ

Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Події останніх кількох місяців показали, що війна — це гра у двох напрямках. Росіяни відчули на собі всі наслідки так званої СВО. Залишившись без пального та зіткнувшись із навалою добрих українських дронів, багато хто з них ставить запитання: "За що?" Українці ж, зі свого боку, вже п'ятий рік живуть в умовах великої війни й практично адаптувалися до всіх подібних викликів. Тепер вони із задоволенням спостерігають, як із цієї ситуації намагається вийти ворог.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися у одеситів, як вони ставляться до паливної кризи в РФ та атак ЗСУ.

Паливна криза в РФ

Паливна криза в РФ спричинила тиск, який напряму стосується цивільного населення. Дефіцит змінює звичне життя росіян і змушує їх відчувати наслідки війни, яку їх держава веде проти України. Наталя вважає, що лише через особисті труднощі російське суспільство може усвідомити, до чого призводять дії їх влади.

"Цікавлюсь. Я вважаю, що це справедливо. Якщо вони не відчують хоч трошки того, що відчували ми, то не зможуть об’єктивно зробити висновки, а для них це важливо. Це про людей. Про їх людей", — підкреслює Наталя.

Наталя про справедливість. Фото: Новини.LIVE

Вплив на фронт

Удари по НПЗ і паливній логістиці можуть ускладнити доставку пального на окуповані території та сповільнити забезпечення російських військ. Адже без достатньої кількості пального техніка не зможе повноцінно рухатися, а підрозділи — просуватися на фронті.

"Я ставлюсь позитивно. Хай там у них палає, хай там у них все горить і вони відчувають те ж саме, що відчувають наші сім’ї, діти і загалом громадяни України. Не буде палива — не буде просування на лінії бойового зіткнення. І буде менше ПММ пально-мастильних матеріалів нашому ворогу", — коментує військовий Андрій.

Андрій про зміни на фронті. Фото: Новини.LIVE

Про це каже і Михайло, бо влада відчуває тиск, адже змушена шукати способи стримати дефіцит пального і не допустити подальшого зростання цін. Таким чином, ці проблеми можуть вплинути на позиції Росії в переговорах або дати час для дій ЗСУ на фронті.

"Трошки стежу, думаю, це добре. Прогнози важко будувати, але сподіваюся, що паливна криза призведе до скорих перемовин і до якогось вирішення війни. Я сподіваюсь, це дасть шанс нашим хлопцям просунутись вперед, поки вони вирішують свої проблеми", — каже Михайло.

Михайло про проблеми, якими займається російська влада. Фото: Новини.LIVE

Для частини українців такі атаки стали підтвердженням сили ЗСУ та здатності України впливати на можливості Росії. Людмила вірить, що удари по паливній інфраструктурі РФ позначаться на ситуації на фронті й допоможуть наблизити перемогу.

"Дуже добре, що наші збройні сили — сильні — і вміють будувати нашу перемогу! На фронт, звичайно, вплине і я вірю у перемогу", — каже Людмила.

Людмила про довіру до рішень керівництва. Фото: Новини.LIVE

Звільнення окупованих територій

Удари по нафтопереробній промисловості РФ та по логістичній складовій у Криму вже дають непогані результати. Якщо так піде й далі, то у ворога не залишиться вибору, як сісти за стіл переговорів. У свою чергу для українців найважливішими залишаються припинення втрат, звільнення окупованих територій і повернення до мирного життя.

"Добре ставлюся до паливної кризи в РФ. Я не ясновидиця, але бажано, щоб це все швидше закінчилося і вони всі вимилися геть з нашої території. Щоб перестали гинути наші люди", — підсумовує Галина.

Галина про бажання припинити смерті. Фото: Новини.LIVE

Одесити здебільшого підтримують удари по російській паливній інфраструктурі. Одні бачать у них спосіб ускладнити забезпечення армії РФ, інші — можливість посилити внутрішній тиск на російську владу та суспільство.

Раніше Новини.LIVE писали, що російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав існування паливної проблеми в тимчасово окупованому Криму. За його словами, на півострові є "певний дефіцит", хоча він назвав його некритичним. Очільник Кремля заявив, що щомісячна потреба окупованого Криму в паливі становить близько 70 тисяч тонн, а наявних запасів вистачить лише на кілька днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після серії ударів ЗСУ по військових і логістичних об'єктах Росії в окупованому Криму побільшало охочих залишити півострів. Біля Керченського мосту утворилися великі черги на виїзд, тоді як у зворотному напрямку автомобілів майже немає. Окупаційна влада вже запровадила режим надзвичайної ситуації та евакуювала дитячий центр "Артек".