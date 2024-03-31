Росіяни запускають ракети Циркон по Україні в рамках випробувань, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські ракети "Циркон" перебувають на стадії випробувань, і ворог може їх вдосконалювати. Вже були випадки запуску цього озброєння по території України.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Заявлені показники цих ракет дещо відрізняються від реальних, тому важливо продовжувати вивчати їх", — наголосила Гуменюк.

Вона додала, що "Циркон" є далекобійною ракетою, здатною заходити на удар з балістичною траєкторією. Це створює надзвичайну загрозу, особливо якщо врахувати її далекобійність, яка може охоплювати територію від Криму до півночі України. Така ракета є потенційною загрозою для всіх регіонів України.

Ракета "Циркон": що це

"Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.

За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.

Удари "Циркона" по Україні

Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".

Також відомо, що російські загарбники 25 березня атакували Київ саме цією ракетою. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня російські загарбники знову атакували Одещину. Унаслідок падіння уламків пошкоджено енергооб’єкт. Внаслідок цього у місті сьогодні зняті з маршруту трамваї та тролейбуси.