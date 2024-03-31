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Россияне запускают ракеты Циркон по Украине в рамках испытаний, — Гуменюк

31 марта 2024 17:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне запускают ракеты Циркон по Украине в рамках испытаний, — Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские ракеты "Циркон" находятся на стадии испытаний и враг может их совершенствовать. Были уже случаи запуска этого вооружения по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Заявленные показатели этих ракет несколько отличаются от реальных, поэтому важно продолжать их изучать", — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что "Циркон" является дальнобойной ракетой, способной заходить на удар с баллистической траекторией. Это создает чрезвычайную угрозу, особенно учитывая ее дальнобойность, которая может охватывать территорию от Крыма до севера Украины. Такая ракета — потенциальная угроза для всех регионов Украины.

Ракета "Циркон": что это

"Циркон" — гиперзвуковая ракета, созданная для противодействия вражескому флоту. Скорость полета такой цели достигает более 11 тысяч км/ч, долетает до места поражения гораздо быстрее обычного ракетного вооружения РФ.

По данным западных СМИ, стоит такое оружие — только ракета, без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Удары "Циркона" по Украине

Впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще 7 февраля, когда россияне снова обстреляли Киев. По неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Также известно, что российские захватчики 25 марта атаковали Киев именно этой ракетой. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек.

Напомним, в ночь на 31 марта российские захватчики снова атаковали Одесчину. В результате падения обломков поврежден энергообъект. В результате в городе сегодня сняты с маршрута трамваи и троллейбусы.

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