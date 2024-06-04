Російський контент по радіо в Одесі та Херсоні

По радіо на Одещині та Херсонщині почав лунати російський контент. Ілюстративне фото: Freepik

Водії на Одещині та Херсонщини почали повідомляти, що з радіо у їхніх автівках лунає російський контент та вмикаються станції окупантів. Ймовірно, причиною цього стало те, що через нестачу електроенергії системи, які приглушували російські радіостанції — не працюють.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.



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Російський контент по радіо

На відео чути, як з радіо в автівці лунає російська пропагандистська пісня. Автор дивується та не може зрозуміти, у чому причина такого збою.

"Що за приколи?" — коментує автор.

У другій частині з радіо в автомобілі лунають новини про ситуацію на фронті, проте — російською мовою. Диктор розповідає, як начебто російські військові завдали удару у Херсонській області.

Нестача електроенергії

Ми писали, що через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж світла, як це було раніше. А для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Тому сьогодні, 4 червня, фіксують значне зростання дефіциту електроенергії. Так, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях країни.

Ми писали, що в Одесі тривають ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Повний список відключень — за посиланням.

Додамо, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців