Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російська музика в Одесі та Херсоні — збій у радіостанціях на півдні arrow

Російська музика в Одесі та Херсоні — збій у радіостанціях на півдні

4 червня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російський контент по радіо в Одесі та Херсоні
По радіо на Одещині та Херсонщині почав лунати російський контент. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Водії на Одещині та Херсонщини почали повідомляти, що з радіо у їхніх автівках лунає російський контент та вмикаються станції окупантів. Ймовірно, причиною цього стало те, що через нестачу електроенергії системи, які приглушували російські радіостанції — не працюють. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

Читайте також:

Російський контент по радіо

На відео чути, як з радіо в автівці лунає російська пропагандистська пісня. Автор дивується та не може зрозуміти, у чому причина такого збою. 

"Що за приколи?" — коментує автор. 

У другій частині з радіо в автомобілі лунають новини про ситуацію на фронті, проте — російською мовою. Диктор розповідає, як начебто російські військові завдали удару у Херсонській області. 

Нестача електроенергії

Ми писали, що через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж світла, як це було раніше. А для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Тому сьогодні, 4 червня, фіксують значне зростання дефіциту електроенергії. Так, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях країни.

Ми писали, що в Одесі тривають ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Повний список відключень — за посиланням.

Додамо, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців

російська мова
Херсон
росіяни
радіосигнали
Херсонська область
водії
Одеса
російські війська
електроенергія
Одеська область
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня