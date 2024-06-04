Российский контент по радио в Одессе и Херсоне

По радио в Одесской и Херсонской областях начал звучать российский контент. Иллюстративное фото: Freepik

Водители в Одесской и Херсонской областях начали сообщать, что с радио в их автомобилях звучит российский контент и включаются станции оккупантов. Вероятно, причиной этого стало то, что из-за нехватки электроэнергии системы, которые приглушали российские радиостанции — не работают.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео слышно, как по радио в автомобиле раздается российская пропагандистская песня. Автор изумляется и не может понять, в чем причина такого сбоя.

"Что за приколы?" – комментирует автор.

Во второй части радио в автомобиле раздаются новости о ситуации на фронте, однако — на русском языке. Диктор рассказывает, как якобы российские военные нанесли удар в Херсонской области.

Нехватка электроэнергии

Мы писали, что из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же света, как это было раньше. А для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Поэтому сегодня, 4 июня, фиксируют значительный рост дефицита электроэнергии. Да, графики отключений действуют с 00:00 до 24:00 во всех областях страны.

Мы писали, что в Одессе продолжаются ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ. Полный список отключений – по ссылке.

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