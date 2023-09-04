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Російські БпЛА здетонували на території Румунії, — МЗС

4 вересня 2023 11:13
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Анна Мурадова
Редактор
Російські БпЛА здетонували на території Румунії, — МЗС
Детонація БпЛА. Фото: Олег Ніколенко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. 

Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у своєму Facebook.

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"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", — йдеться в повідомленні. 

Допис Олега Ніколенка. Фото: скриншот 
Допис Олега Ніколенка. Фото: скриншот 

Атака по Одещині

Сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

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