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Российские БпЛА сдетонировали на территории Румынии, — МИД

4 сентября 2023 11:13
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Российские БпЛА сдетонировали на территории Румынии, — МИД
Детонация БПЛА. Фото: Олег Николенко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook.

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"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО. Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот
Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Атака по Одесской области

Сегодня ночью, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

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