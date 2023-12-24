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Російські дрони "Одуванчик" ще не фіксувались, — Сергій Братчук

24 грудня 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські дрони "Одуванчик" ще не фіксувались, — Сергій Братчук
Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Застосування російських морських дронів "Одуванчик" поки що є лише інформаційним вкиданням. Наразі вони не фіксувалися, та й невідомо чи вони  взагалі існують.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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"Що стосується російських "Одуванчиків" то поки що не помічено застосування таких дронів. З іншого боку, коли ворог інформаційно щось показує, особливо якусь чергову "сарматушку" або черговий "Одуванчик" — це більше інформаційне вкидання. Вони дійсно намагаються використовувати технічні характеристики тих дронів, зокрема морських, які демонструє сьогодні Україна", — повідомив військовий. 

Сергій Братчук також зазначив, що зі свого боку Україна постійно розширює парк морських дронів, але ворог про це дізнається вже після влучань

Що таке дрон "Одуванчик"

"Одуванчик" виробництва KMZ, за заявами виробника, здатний нести близько 600 кг бойового навантаження. Також він начебто має дальність 200 км та швидкість руху 80 км/год.

Нагадаємо, новий морський дрон РФ "Одуванчик" може стати загрозою для цивільних суден у Чорному морі. Зокрема, під ударом можуть бути кораблі, які працюють у чорноморських зернових коридорах.

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