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Российские дроны "Одуванчик" еще не фиксировались, — Сергей Братчук

24 декабря 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские дроны "Одуванчик" еще не фиксировались, — Сергей Братчук
Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Применение российских морских дронов "Одуванчик" пока является лишь информационным вбрасыванием. Пока они не фиксировались, да и неизвестно существуют ли они вообще.

Об этом в эфире марафона "Мы - Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Что касается российских "Одуванчик", то пока не замечено применение таких дронов. С другой стороны, когда враг информационно что-то показывает, особенно какую-то очередную "сарматушку" или очередной "Одуванчик" — это больше информационный вброс. Они действительно пытаются использовать технические характеристики тех. дронов, в том числе морских, которые демонстрирует сегодня Украина", — сообщил военный.

Сергей Братчук также отметил, что со своей стороны Украина постоянно расширяет парк морских дронов, но враг об этом узнает уже после попаданий.

Что такое дрон "Одуванчик"

"Одуванчик" производства KMZ, по заявлениям производителя, способен нести около 600 кг боевой нагрузки. Также он имеет дальность 200 км и скорость движения 80 км/ч.

Напомним, новый морской дрон РФ "Одуванчик" может стать угрозой для гражданских судов в Черном море. В частности, под ударом могут оказаться корабли, работающие в черноморских зерновых коридорах.

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