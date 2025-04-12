Військові розповіли про ситуацію у Чорному морі на ранок суботи

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія тримає біля берегів України бойові кораблі. На сьогодні найнебезпечніша ситуація — в Середземному морі, де перебувають три ракетоносії з "Калібрами". Крім того, Росія продовжує порушувати морське право, використовуючи приховані переміщення суден.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

Станом на 06:00 12 квітня ситуація в морях залишається напруженою, але контрольованою. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено. Натомість у Середземному морі перебувають три російські бойові кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Їхній загальний залп може становити до 26 ракет.

Рух Керченською протокою

За останню добу через Керченську протоку в напрямку Чорного моря пройшли 3 цивільних судна, два з яких продовжили рух у бік Босфору. В Азовське море зайшли 8 суден, три з яких прибули з протоки Босфор.

Окрему тривогу викликає те, що російська сторона продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Судна РФ регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), що унеможливлює їх відстеження і створює небезпеку для навігації.

Нагадаємо, у ніч на 12 квітня в Одесі лунали потужні вибухи, росіяни атакували місто дронами. Загалом вночі Сили протиповітряної оборони знищили в небі над областями 56 безпілотників.