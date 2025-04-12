Нічні вибухи в Одесі 12 квітня 2025 року — що відомо про обстріл

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи прогриміли в Одесі зараз, уночі в суботу, 12 квітня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 12 квітня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:51 11 квітня. О 01:02 військові попередили, що БпЛА на півночі Одещини тримають південний курс, до того ж є загроза застосування ударних безпілотників з акваторію Чорного моря. Станом на 01:45 БпЛА летіли в напрямку Одеси.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 12 квітня

Карта повітряних тривог станом на 01:36 12 квітня

Станом на 01:36 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в дев'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Полтавська, Харківська та Сумська області.

Нагадаємо, увечері 11 квітня стався вибух у квартирі в Пересипському районі Одеси. За попередньою інформацією поліцейських, там підірвали гранату.

Також ми повідомляли, що впродовж останніх тижнів зросла активність російських безпілотників у Запоріжжі. Ворог завдає ударів по інфраструктурі.