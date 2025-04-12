Ночные взрывы в Одессе 12 апреля 2025 года — что известно об обстреле

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы прогремели в Одессе сейчас, ночью в субботу, 12 апреля. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе ночью 12 апреля—

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:51 11 апреля. В 01:02 военные предупредили, что БпЛА на севере Одесской области держат южный курс, к тому же есть угроза применения ударных беспилотников из акватории Черного моря. По состоянию на 01:45 БпЛА летели в направлении Одессы.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 12 апреля

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:36 12 апреля

По состоянию на 01:36 воздушная тревога, кроме Одесской области, продолжается еще в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Полтавская, Харьковская и Сумская области.

Напомним, вечером 11 апреля произошел взрыв в квартире в Пересыпском районе Одессы. По предварительной информации полицейских, там взорвали гранату.

Также мы сообщали, что в течение последних недель возросла активность российских беспилотников в Запорожье. Враг наносит удары по инфраструктуре.