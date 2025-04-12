Военные рассказали о ситуации в Черном море на утро субботы

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия держит у берегов Украины боевые корабли. На сегодня самая опасная ситуация — в Средиземном море, где находятся три ракетоносителя с "Калибрами". Кроме того, Россия продолжает нарушать морское право, используя скрытые перемещения судов.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в Черном море

По состоянию на 06:00 12 апреля ситуация в морях остается напряженной, но контролируемой. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не обнаружено. Зато в Средиземном море находятся три российских боевых корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Их общий залп может составлять до 26 ракет.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли 3 гражданских судна, два из которых продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море зашли 8 судов, три из которых прибыли из пролива Босфор.

Отдельную тревогу вызывает то, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Суда РФ регулярно выключают системы автоматической идентификации (AIS), что делает невозможным их отслеживание и создает опасность для навигации.

Напомним, в ночь на 12 апреля в Одессе раздавались мощные взрывы, россияне атаковали город дронами. Всего ночью Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над областями 56 беспилотников.