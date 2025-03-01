Російські кораблі у Чорному морі — ситуація на зараз

Підводний човен РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на суботу, 1 березня, морська активність російських кораблів залишається під контролем. У Чорному та Азовському морях вони відсутні, проте в Середземному зосереджені споряджені ракетоносії.

Про це у суботу, 1 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на рейді

У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано. Однак у Середземному морі перебувають чотири російські кораблі, з яких три несуть крилаті ракети "Калібр", загальний залп яких може досягати 26 ракет.

Рух суден через Керченську протоку

До Чорного моря увійшло 12 суден, з яких 7 продовжили шлях до Босфору.

До Азовського моря пройшло 11 суден, 8 з яких прибули з Босфору.



Військові кажуть, що Росія продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації суден, що є грубим порушенням Міжнародної конвенції SOLAS 1974. Це створює загрози для безпеки мореплавства та ускладнює моніторинг переміщень.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Одеську область ударними дронами, є жертви. Також окупанти завдали масованого удару безпілотниками по трьох районах Харкова.