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Российские корабли на рейде — есть ли угроза с Черного моря

1 марта 2025 10:52
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские корабли в Черном море — ситуация на сейчас
Подводная лодка РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на субботу, 1 марта, морская активность российских кораблей остается под контролем. В Черном и Азовском морях они отсутствуют, однако в Средиземном сосредоточены снаряженные ракетоносители.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на рейде

В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано. Однако в Средиземном море находятся четыре российских корабля, из которых три несут крылатые ракеты "Калибр", общий залп которых может достигать 26 ракет.

Движение судов через Керченский пролив

В Черное море вошло 12 судов, из которых 7 продолжили путь в Босфор.
В Азовское море прошло 11 судов, 8 из которых прибыли из Босфора.

Военные говорят, что Россия продолжает выключать системы автоматической идентификации судов, что является грубым нарушением Международной конвенции SOLAS 1974. Это создает угрозы для безопасности мореплавания и затрудняет мониторинг перемещений.

Напомним, россияне ночью атаковали Одесскую область ударными дронами, есть жертвы. Также оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по трем районам Харькова.

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