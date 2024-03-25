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Російські кораблі не присутні у Чорному морі — деталі про рух ворожого флоту

25 березня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські кораблі не присутні у Чорному морі — деталі про рух ворожого флоту
Люди гуляють пірсом на пляжі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 25 березня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторію Чорного та Азовського морів. Окупанти тримають споряджені ракетоносії подалі від кордонів України, тож сьогодні вони спостерігаються лише в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному та Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

  • до Азовського моря — 14 кораблів, з них 4 прямували з протоки Босфор.
  • до Чорного моря — 8 кораблів, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Стан російського флоту

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Також ми повідомляли, що в результаті ураження великого десантного корабля Росії "Ямал" у тимчасово окупованому Криму вороже судно у критичному стані. Окупанти безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії півострова.

Додамо, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів учора. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
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