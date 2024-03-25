Российские корабли не присутствуют в Черном море — детали о движении вражеского флота

Люди гуляют по пирсу на пляже Черного моря. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 25 марта, враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акваторию Черного и Азовского морей. Оккупанты держат снаряженные ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сегодня они наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/5730

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

к Азовскому морю — 14 кораблей, из них 4 направлялись из пролива Босфор.

к Черному морю — 8 кораблей, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Состояние русского флота

Напомним, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Также мы сообщали, что в результате поражения крупного десантного корабля России "Ямал" во временно оккупированном Крыму вражеское судно в критическом состоянии. Оккупанты непрерывно откачивают воду с корабля, участвовавшего в аннексии полуострова.



Добавим, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов вчера. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террориста.