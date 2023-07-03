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Російські кораблі у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні

3 липня 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські кораблі у Чорному морі
Ракетоносії у морі. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри шторм окупанти не зменшують свою присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають ракетоносії, тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів на бойовому рейді:

  • У Чорному морі — дев'ять кораблів, з яких два носії "Калібрів". Сумарний залп може становити 16 ракет;
  • в Азовському морі — один великий десантний корабель;
  • у Середземному морі — вісім кораблів, з яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 16 ракет.
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Також ворог продовжує шантажувати техногенною катастрофою на "Кримському Титані". За словами речниці ОК "Південь", окупанти можуть вдатися до теракту.

"Саме тому відповідні заходи вживаються, адже ми усвідомлюємо ту небезпеку, яка може бути. Але, все ж таки, працюємо на тому напрямку так, щоб вони були надто зайняті власною евакуацією", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, вчора з робочим візитом Одещину відвідав Президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ про оперативну обстановку у Чорному морі.

 

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