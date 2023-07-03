Российские корабли в Черном море

Ракетоносители в море. Фото: УНИАН

Несмотря на шторм оккупанты не уменьшают свое присутствие в Черном море. На боевом дежурстве находятся ракетоносители, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на боевом рейде:

В Черном море — девять кораблей, из которых два носителя "Калибров". Суммарный залп может составлять 16 ракет;

в Азовском море — один большой десантный корабль;

в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Также враг продолжает шантажировать техногенную катастрофу на "Крымском Титане". По словам пресс-секретаря ОК "Юг", оккупанты могут прибегнуть к теракту.

"Именно поэтому соответствующие меры принимаются, ведь мы осознаем ту опасность, которая может быть. Но, тем не менее, работаем на том направлении так, чтобы они были слишком заняты собственной эвакуацией", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, вчера с рабочим визитом Одесчину посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего ВМС ВСУ об оперативной обстановке в Черном море.