Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские корабли в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве arrow

Российские корабли в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве

3 июля 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российские корабли в Черном море
Ракетоносители в море. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на шторм оккупанты не уменьшают свое присутствие в Черном море. На боевом дежурстве находятся ракетоносители, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей на боевом рейде:

  • В Черном море — девять кораблей, из которых два носителя "Калибров". Суммарный залп может составлять 16 ракет;
  • в Азовском море — один большой десантный корабль;
  • в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Также враг продолжает шантажировать техногенную катастрофу на "Крымском Титане". По словам пресс-секретаря ОК "Юг", оккупанты могут прибегнуть к теракту.

"Именно поэтому соответствующие меры принимаются, ведь мы осознаем ту опасность, которая может быть. Но, тем не менее, работаем на том направлении так, чтобы они были слишком заняты собственной эвакуацией", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, вчера с рабочим визитом Одесчину посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего ВМС ВСУ об оперативной обстановке в Черном море.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз