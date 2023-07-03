Российские корабли в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве
Несмотря на шторм оккупанты не уменьшают свое присутствие в Черном море. На боевом дежурстве находятся ракетоносители, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на боевом рейде:
- В Черном море — девять кораблей, из которых два носителя "Калибров". Суммарный залп может составлять 16 ракет;
- в Азовском море — один большой десантный корабль;
- в Средиземном море — восемь кораблей, из которых один ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Также враг продолжает шантажировать техногенную катастрофу на "Крымском Титане". По словам пресс-секретаря ОК "Юг", оккупанты могут прибегнуть к теракту.
"Именно поэтому соответствующие меры принимаются, ведь мы осознаем ту опасность, которая может быть. Но, тем не менее, работаем на том направлении так, чтобы они были слишком заняты собственной эвакуацией", — отметила Наталья Гуменюк.
Напомним, вчера с рабочим визитом Одесчину посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего ВМС ВСУ об оперативной обстановке в Черном море.