Зеленський приїхав на Одещину

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official

Сьогодні з робочим візитом Одещину відвідав Президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ про оперативну обстановку у Чорному морі.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", — йдеться у повідомленні.

Також Президент України на честь Дня ВМС нагородив моряків почесними нагородами та грамотами. Та подякував військовим за звільнення Зміїного.

"Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було для Кремля настільки принизливо, що вони досі бояться оприлюднювати деталі цієї втрати. Ми всі в Україні впевнені у силі нашого народу, і ми всі впевнені у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ворог продовжує накопичувати сили у морі, демонструючи готовність до нових ударів. Наразі на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії. Тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Додамо, підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.