Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зеленський на Одещині: ціль візиту Президента arrow

Зеленський на Одещині: ціль візиту Президента

2 липня 2023 15:16
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зеленський приїхав на Одещину
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні з робочим візитом Одещину відвідав Президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач заслухав доповідь командувача ВМС ЗСУ про оперативну обстановку у Чорному морі.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Читайте також:

"Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми", — йдеться у повідомленні. 

Також Президент України на честь Дня ВМС нагородив моряків почесними нагородами та грамотами. Та подякував військовим за звільнення Зміїного. 

"Ви захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було для Кремля настільки принизливо, що вони досі бояться оприлюднювати деталі цієї втрати. Ми всі в Україні впевнені у силі нашого народу, і ми всі впевнені у вашій міцності, у вашій професійності, у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ворог продовжує накопичувати сили у морі, демонструючи готовність до нових ударів. Наразі на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії. Тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.  

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

Додамо, підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз