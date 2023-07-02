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Зеленский в Одесской области: цель визита Президента

2 июля 2023 15:16
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зеленский приехал в Одесскую область
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy / Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня с рабочим визитом Одесчину посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Верховный главнокомандующий заслушал доклад командующего ВМС ВСУ об оперативной обстановке в Черном море.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

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"Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы", — говорится в сообщении.

Также Президент Украины в честь Дня ВМС наградил моряков почетными наградами и грамотами. И поблагодарил военных за освобождение Змеиного.

"Вы защитили Одессу, которую российские оккупанты мечтали покорить или уничтожить. Нашими ракетами был затоплен российский флагман, и это было для Кремля настолько унизительно, что они до сих пор боятся обнародовать детали этой потери. Мы все в Украине уверены в силе нашего народа и мы все уверены в вашей прочности, в вашей профессиональности, в вашей способности и дальше демонстрировать украинскую силу", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, враг продолжает накапливать силы в море, демонстрируя готовность к новым ударам. Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Василек" и склад боеприпасов.

Добавим, подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.

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