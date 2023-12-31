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Російські кораблі в Чорному морі — яка ситуація зараз

31 грудня 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські кораблі в Чорному морі — яка ситуація зараз
Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 31 грудня, у Чорному морі спостерігається густий туман та погіршення погодних умов, через що російський флот не може відновити повноцінне чергування. Наразі в морі відсутні ракетоносії, вони заведені в пункти базування. Проте десантні судна є на рейді. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, ракетоносії заведені у пункти базування;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 14 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, запаси ракет і безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва, не дозволяють Російській Федерації завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів ракетами. Проте за певних умов загарбники здатні більш послідовно атакувати країну ударними безпілотниками типу Shahed.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 31 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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