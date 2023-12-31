Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские корабли в Черном море — какая ситуация сейчас arrow

Российские корабли в Черном море — какая ситуация сейчас

31 декабря 2023 10:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские корабли в Черном море — какая ситуация сейчас
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 31 декабря, в Черном море наблюдается густой туман и ухудшение погодных условий, поэтому российский флот не может возобновить полноценное дежурство. В настоящее время в море отсутствуют ракетоносители, они заведены в пункты базирования. Однако десантные суда находятся на рейде.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Азовском море — один корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 14 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 18 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Однако в определенных условиях захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа Shahed.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 31 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме