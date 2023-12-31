Российские корабли в Черном море — какая ситуация сейчас

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

Сегодня, 31 декабря, в Черном море наблюдается густой туман и ухудшение погодных условий, поэтому российский флот не может возобновить полноценное дежурство. В настоящее время в море отсутствуют ракетоносители, они заведены в пункты базирования. Однако десантные суда находятся на рейде.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 14 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Однако в определенных условиях захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа Shahed.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 31 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.