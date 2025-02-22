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Російські окупанти відключать мобільний зв’язок у Криму — причини

22 лютого 2025 14:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія відключить зв’язок у Криму: окупанти готують блокпости
Військовослужбовці російської армії. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У двох районах тимчасово окупованого Криму російські загарбники готуються до масштабного блокування територій. Вони встановлюють блокпости та відключають мобільний зв'язок. 

Про це пише видання "Крим.Реалії".

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Блокпости в Криму

Російські окупанти проведуть військові навчання "БАРС-Крим" на території півострова, що передбачає обмеження свободи пересування та комунікацій для місцевого населення.

За словами ставленика Кремля Сергія Аксьонова, формат навчань включає повне блокування адміністративних районів і тотальні перевірки з 10:00 до 15:00. В рамках цих заходів встановлять блокпости та запровадять контрольні огляди. Також відключать мобільний зв’язок, а для громадян буде доступний лише дротовий і система ЄДДС за номером 112.

Окупанти заявляють, що мета навчань — "протидія проникненню диверсійних груп". 

Нагадаємо, ми писали що переживають кримці під окупацією. Також повідомляли, що Росія засекретила кількість птахів, загиблих через мазут у морі.

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