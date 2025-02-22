Россия отключит связь в Крыму: оккупанты готовят блокпосты

Военнослужащие российской армии. Фото иллюстративное: росСМИ

В двух районах временно оккупированного Крыма российские захватчики готовятся к масштабному блокированию территорий. Они устанавливают блокпосты и отключают мобильную связь.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

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Блокпосты в Крыму

Российские оккупанты проведут военные учения "БАРС-Крым" на территории полуострова, что предусматривает ограничение свободы передвижения и коммуникаций для местного населения.

По словам ставленника Кремля Сергея Аксенова, формат учений включает полное блокирование административных районов и тотальные проверки с 10:00 до 15:00. В рамках этих мероприятий установят блокпосты и введут контрольные осмотры. Также отключат мобильную связь, а для граждан будет доступна только проводная и система ЕГДС по номеру 112.

Оккупанты заявляют, что цель учений — "противодействие проникновению диверсионных групп".

Напомним, мы писали что переживают крымчане под оккупацией. Также сообщали, что Россия засекретила количество птиц, погибших из-за мазута в море.