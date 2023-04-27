Окупанти застосовують нову тактику застосування ракет

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни використовують нову тактику атаки на півдні України. Саме тому ракетоносії довго чатували в морі.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Тактика полягає у вираховуванні логіки спрацювання протиповітряної оборони і намаганні зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО", — зазначає речниця "Півдня".

Також військові наголошують, що "Калібри" будуть спрямовані у майбутніх атаках за складною територією. Як сьогодні під час нічого удару по Миколаєву.

"Використання й ландшафтної особливості місцевості, й зміни траєкторії в повітрі. Ця зброя високоточна. Але влучання по координатах житлових будинків — це тероризм", — наголосила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами типу "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України. Щодо ракетного обстрілу розпочато розслідування.

Додамо, попри шторм у морі, росіяни продовжують чинити тиск на населення, тримаючи бойові кораблі на чергуванні. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії, тому атака може повторитися будь-якої миті. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети.