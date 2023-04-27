Окупанти застосовують нову тактику застосування ракет

Російські війська практикують нову тактику атаки з моря, — Гуменюк
Росіяни використовують нову тактику атаки на півдні України. Саме тому ракетоносії довго чатували в морі.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
"Тактика полягає у вираховуванні логіки спрацювання протиповітряної оборони і намаганні зробити засоби ураження максимально непримітними для засобів ППО", — зазначає речниця "Півдня".
Також військові наголошують, що "Калібри" будуть спрямовані у майбутніх атаках за складною територією. Як сьогодні під час нічого удару по Миколаєву.
"Використання й ландшафтної особливості місцевості, й зміни траєкторії в повітрі. Ця зброя високоточна. Але влучання по координатах житлових будинків — це тероризм", — наголосила Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами типу "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України. Щодо ракетного обстрілу розпочато розслідування.
Додамо, попри шторм у морі, росіяни продовжують чинити тиск на населення, тримаючи бойові кораблі на чергуванні. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії, тому атака може повторитися будь-якої миті. Загальний залп "Калібрів" може складати 24 ракети.