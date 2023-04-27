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Российские войска практикуют новую тактику атаки с моря, — Гуменюк

27 апреля 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты применяют новую тактику применения ракет
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне используют новую тактику атаки на юге Украины. Именно поэтому ракетоносители долго подстерегали в море.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Тактика заключается в вычислении логики срабатывания противовоздушной обороны и попытке сделать средства поражения максимально неприметными для средств ПВО", — отмечает спикер "Юга".

Также военные подчеркивают, что "Калибры" будут направлены в будущих атаках по сложной территории. Как сегодня во время ничего удара по Николаеву.

"Использование и ландшафтной особенности местности, и изменения траектории в воздухе. Это оружие высокоточно. Но попадание по координатам жилых домов — это терроризм", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, этой ночью россияне убили по меньшей мере одного человека и ранили более 20 жителей Николаева, ударив по городу ракетами типа "Калибр". Это очевидный факт террора против мирного населения Украины. В отношении ракетных обстрелов начато расследование.

Добавим, что, несмотря на шторм в море, россияне продолжают оказывать давление на население, держа боевые корабли на дежурстве. Сейчас в акватории Черного моря находятся три ракетоносителя, поэтому атака может повториться в любой момент. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты.

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