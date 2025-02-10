Російських виконавців помітили в Одеській філармонії

Російські виконавці на сайті — скандал з Одеською філармонією
На сайті Одеської філармонії досі можна знайти імена українських виконавців. Ба більше, у переліку артисти з РФ, які виступали, стоять вище за українських. І це при тому, що будівля постраждала від чергового обстрілу з боку Росії 31 січня.
Про це пише журналістка Анна Лодигіна у своєму Facebook.
Російські виконавці у філармонії
Жінка зайшла до розділу історія філармонії на сайті закладу та побачила, що список всесвітньо відомих колективів, які виступали, очолюють російські, а вже потім свої українські виконавці. Зокрема, Державний оркестр "Віртуози Москви" під керуванням Співакова, камерний оркестр "Московія" із народним артистом РФ Едуардом Грачом.
"Співаков і Мацуєв, які сьогодні за словами пропагандистів "проривають культурну блокаду Росії", серйозно?" — пише Анна Лодигіна.
Обурення журналістки підтримують інші українці. У коментарях люди пишуть, що не розуміють, як таке може бути, коли третій рік уже йде війна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштаби убитків одеської філармонії, а також про удар по готелю Брістоль.
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