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Російські виконавці на сайті — скандал з Одеською філармонією

10 лютого 2025 14:22
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Російських виконавців помітили в Одеській філармонії
Одеська обласна філармонія. Фото ілюстративне: Александр Левицький та Дмитро Шаматажи
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На сайті Одеської філармонії досі можна знайти імена українських виконавців. Ба більше, у переліку артисти з РФ, які виступали, стоять вище за українських. І це при тому, що будівля постраждала від чергового обстрілу з боку Росії 31 січня. 

Про це пише журналістка Анна Лодигіна у своєму Facebook

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Жінка зайшла до розділу історія філармонії на сайті закладу та побачила, що список всесвітньо відомих колективів, які виступали, очолюють російські, а вже потім свої українські виконавці. Зокрема, Державний оркестр "Віртуози Москви" під керуванням Співакова, камерний оркестр "Московія" із народним артистом РФ Едуардом Грачом.

"Співаков і Мацуєв, які сьогодні за словами пропагандистів "проривають культурну блокаду Росії", серйозно?" — пише Анна Лодигіна.

Російські виконавці в Одеській філармонії — скандал - фото 1
Про філармонію на її сайті. Фото: скриншот

Обурення журналістки підтримують інші українці. У коментарях люди пишуть, що не розуміють, як таке може бути, коли третій рік уже йде війна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштаби убитків одеської філармонії, а також про удар по готелю Брістоль

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