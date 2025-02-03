Состояние Одесской филармонии после обстрела - удастся ли восстановить?

Сцена Одесской филармонии. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В результате удара по отелю Бристоль 31 января пострадали около 19 памятников архитектуры, среди которых и одна из главных одесских достопримечательностей — областная филармония. Здание было построено еще в далеком 1899 году по проекту Бернардацци и изначально предназначалось для биржевых торгов. Интерьеры и экстерьер были оформлены именитыми скульпторами, а за основу взяли Палаццо Дукале в Венеции. С 1946 года в этом здании начала звучать музыка.

Насколько сильно пострадала Одесская филармония и когда сможет снова вернуться к работе, узнали журналисты Новини.LIVE.

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31 января в большом зале Одесской филармонии должен был состояться большой симфонический концерт — начало планировали на 19:00. По стечению обстоятельств мероприятие перенесли и в здании не было людей, иначе бы не обошлось без жертв.

"Никого не было. Дело в том, что в пятницу, когда это случилось, в 19:00 должен был быть концерт симфонического оркестра. Но днем они сказали, что не успевают дорепетировать, и попросили перенести концерт на первое число. У нас этот день был свободным, поэтому мы перенесли. Именно в пятницу был только охранник, который чудом остался жив. Он пошел на осмотр, и это его спасло", — рассказывает директор Одесской областной филармонии Галина Зицер.

Директор Одесской областной филармонии Галина Зицер. Фото: Новини.LIVE

Здание находится очень близко к месту прилета. Поэтому неудивительно, что разрушения достаточно масштабные.

Последствия разрушений

Пока работники филармонии с вениками в руках убирают обломки стекла и штукатурки, приводя зал и помещения в порядок, специалисты пытаются оценить ущерб. Больше всего вызывают обеспокоенность уникальные витражные окна филармонии, которые датированы началом двадцатого века и имеют итальянское происхождение. Часть из них были выбиты, еще часть находятся в очень плачевном состоянии.

"Страшно повреждены витражи, датированные началом двадцатого века. В Одессе очень мало витражных окон, а это витражное стекло имеет итальянское происхождение, где верхние части занимает стекло с росписями, которые очень трудно восстановить. Мы с болью и ужасом, видим это стекло выбитым на сцене филармонии", — отметил реставратор Виктор Куранов.

Реставратор Виктор Куранов. Фото: Новини.LIVE

Витражи можно восстановить, но это достаточно тяжелая работа. Объем еще точно не понятен, пока состоялась фотофиксация, и соответствующие отчеты уже отправлены для дальнейшей оценки.

"Сейчас трудно сказать, сколько средств нужно для реставрации, ведь впереди сложный демонтаж, консервация и подбор стекла. Некоторые виды стекла уже не производят. Возможно, даже надо будет специально изготавливать некоторое стекло", — добавил Виктор Куранов.

Огороженная сцена в Одесской филармонии. Фото: Новини.LIVE

К счастью, необходимые специалисты в Одессе есть, но, поскольку это очень сложная и кропотливая работа, на восстановление могут уйти годы.

Восстановление филармонии

Кроме витражей, пострадало и само здание — по стенам пошли большие трещины, а огромные аутентичные двери взрывной волной просто вырвало вместе с коробкой.

"Нарушение аутентичности, портал входной двери, витражи и раскрытие трещин, которые были раньше, с трещинами ситуация изменилась. Филармония находится в состоянии противоаварийных работ. По состоянию на сейчас необходимо внести изменения, на основании этого проводить работы. Это будет этап к комплексной реставрации объекта", — рассказала начальница управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации Елена Воробьева.

Начальник управления охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Елена Воробьева. Фото: Новини.LIVE

Сейчас первоочередным является проведение работ по консервации здания. На улице зима, и обещают минусовую температуру и дожди, все это негативно скажется на стенах.

"Будут проведены мероприятия по консервации оконных проемов, это будет сделано пленкой, специалистами по реставрации. Это предусматривает демонтаж и специальную упаковку, консервацию витражей и сортировку выбитого стекла. Мы уже готовы были закрывать оконные проемы с улицы, но из-за погодных условий сейчас не можем провести эти работы, потому что техническая безопасности не позволяет работать, когда идут осадки. Мы планируем работу на завтра",— добавила Елена Воробьева.

Разбитые окна Одесской областной филармонии. Фото: Новини.LIVE

Как только будут закрыты все окна в здании, снова дадут тепло, таким образом будут спасать стены от сырости. Если же говорить о восстановлении в целом, то еще до обстрела велись переговоры с итальянскими специалистами. Они должны разработать проектно-сметную документацию на комплексную реставрацию здания с восстановлением залов, интерьеров, мозаики. На эти цели выделялось 380 млн гривен.

Работа Одесской филармонии

В свою очередь, коллектив Одесской филармонии не унывает. Поскольку работы по консервации здания начнутся уже завтра, первый концерт планируется дать 9 февраля.

"Мы работали и будем работать, буквально дней десять или максимум две недели для восстановления. Мы будем делать все для того, чтобы работать в дальнейшем. Несколько концертов уже отменены, но девятого числа этого месяца по плану ожидаем концерт. Я не могу гарантировать, что мы успеем привести в порядок здание. Если до этого времени успеем, то будем работать, если нет, то будем отменять", — добавила директор Галина Зицер.

Выбитые двери Одесской филармонии. Фото: Новини.LIVE

Для ускорения процесса восстановления здания будет открыт специальный благотворительный фонд. Многие именитые артисты, которые выступали на сцене Одесской филармонии, уже заявили, что хотели бы помочь. Сейчас дополнительные деньги не помешают, тем более что уже понятно — необходимы миллионы гривен, чтобы вернуть былую красоту.