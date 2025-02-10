Российских исполнителей заметили в Одесской филармонии

Одесская областная филармония. Фото иллюстративное: Александр Левицкий и Дмитрий Шаматажи

На сайте Одесской филармонии до сих пор можно найти имена российских исполнителей. Более того, в перечне выступавшие артисты из РФ стоят выше украинских. И это при том, что здание пострадало от очередного обстрела со стороны России 31 января.

Об этом пишет журналистка Анна Лодыгина в своем Facebook.

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Журналістка зайшла до розділу історія філармонії на офіційному сайті та побачила, що список всесвітньо відомих колективів, які виступали на цій сцені, очолюють російські, а вже потім свої українські виконавці. В частности, Государственный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова, камерный оркестр "Московия" с народным артистом РФ Эдуардом Грачом.

"Спиваков и Мацуев, которые сегодня по словам пропагандистов "прорывают культурную блокаду России", серьезно?" — пишет Анна Лодыгина.

О филармонии на ее сайте. Фото: скриншот

Возмущение журналистки поддерживают другие украинцы. В комментариях люди, пишут что не понимают, как такое может быть, когда третий год уже идет война.

Напомним, недавно мы писали о масштабах убИТов одесской филармонии, а также об ударе по отелю Бристоль.