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Російський МіГ летить у напрямку Чорного моря

14 січня 2024 12:44
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російський МіГ летить у напрямку Чорного моря
Російський МіГ. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 січня, Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт над акваторією Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому  винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, станом на 14 січня ворог збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. Зараз на чергуванні перебуває 11 фрегатів, серед них є і носії ракет типу "Калібр". Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.

Одеса
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