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Российский МиГ летит по направлению к Черному морю

14 января 2024 12:44
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российский МиГ летит по направлению к Черному морю
Российский МиГ. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 января, по Украине ширится воздушная тревога из-за взлет сверхзвукового истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. В настоящее время мониторинговые каналы сообщат по меньшей мере об одном борте над акваторией Черного моря, поэтому угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, на 14 января враг увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. В настоящее время на дежурстве находится 11 фрегатов, среди них есть и носители ракет типа "Калибр". Так что риск обстрелов очень высок.

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