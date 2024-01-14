Калібри у Чорному морі — скільки ракетоносіїв на чергуванні

Кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на 14 січня ворог збільшив концентрацію військових кораблів у Чорному морі. Зараз на чергуванні перебуває 11 фрегатів, серед них є і носії ракет типу "Калібр". Тож ризик обстрілів надзвичайно високий.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно!" — йдеться у повідомленні військових.

Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі перебувають 11 кораблів, з яких 1 ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — один десантний корабель;

в Середземному морі — 2 кораблі, серед яких 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, та 5 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси.

Додамо, Румунія, Болгарія та Туреччина підписали меморандум щодо розмінування Чорного моря. Країни-члени НАТО спільними зусиллями почнуть роботи вже найближчим часом.