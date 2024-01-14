Калибры в Черном море — сколько ракетоносителей на дежурстве
На 14 января враг увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. Сейчас на дежурстве находится 11 фрегатов, среди них есть и носители ракет типа "Калибр". Так что риск обстрелов очень высок.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
"Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно!" — говорится в сообщении военных.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море находятся 11 кораблей, из которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море – один десантный корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 15 судов, и 5 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 13 судов, 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.
Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.
Читайте Новини.LIVE!