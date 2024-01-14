Калибры в Черном море — сколько ракетоносителей на дежурстве

Корабли на рейде. Фото: РосСМИ

На 14 января враг увеличил концентрацию военных кораблей в Черном море. Сейчас на дежурстве находится 11 фрегатов, среди них есть и носители ракет типа "Калибр". Так что риск обстрелов очень высок.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно!" — говорится в сообщении военных.

Сколько кораблей угрожают

В Черном море находятся 11 кораблей, из которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту;

в Азовском море – один десантный корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 15 судов, и 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Румыния, Болгария и Турция подписали меморандум по разминированию Черного моря. Страны-члены НАТО совместными усилиями начнут работы уже в ближайшее время.