Російський МіГ летить у напрямку Чорного моря — яку загрозу становить

Міг-31 у повітрі. Фото: росЗМІ

Україною шириться повітряна тривога через зліт надзвукового винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Наразі моніторингові канали повідомлять про щонайменше один борт над акваторією Чорного моря, тож загроза обстрілів підвищилася.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

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Крім того, зафіксовано також й підняття у повітря дозаправника ИЛ-78. У звʼязку з цим тривога може бути затяжною.

Особливості МіГ-31

Винищувач оснащується приладами радіоелектронної боротьби інфрачервоного і радіолокаційного діапазонів.

Крім того, літак може виконувати завдання за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління. Система здатна координувати одночасно чотири літаки, якщо їхня відстань один від одного становить до 200 км.

МіГ-31 здатний легко перехопити крилаті малі ракети, тому винищувач є постійною бойовою одиницею на озброєнні в штабах ВПС і ППО. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М "Кинджал" і Р-37.

Нагадаємо, Станом на 11 січня у Чорному морі дещо стих шторм, однак окупанти не поспішають відновлювати повноцінне чергування флоту. Наразі на рейді залишаються три кораблі, два з яких — патрульні та тримаються вони біля берегів Криму.