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Российский МиГ летит в направлении Черного моря — какую угрозу представляет

11 января 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский МиГ летит в направлении Черного моря — какую угрозу представляет
Миг-31 в воздухе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По Украине ширится воздушная тревога из-за взлет сверхзвукового истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. В настоящее время мониторинговые каналы сообщат по меньшей мере об одном борте над акваторией Черного моря, поэтому угроза обстрелов повысилась.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Кроме того, зафиксировано также и поднятие в атмосферу дозаправщика ИЛ-78. В связи с этим тревога может быть затяжной.

Особенности МиГ-31

Истребитель оснащается приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов.

Кроме того, самолет может выполнять задачи при поддержке автоматизированной цифровой наземной системы управления. Система способна координировать одновременно четыре самолета, если их расстояние друг от друга составляет до 200 км.

МиГ-31 способен легко перехватить крылатые малые ракеты, поэтому истребитель является постоянной боевой единицей на вооружении в штабах ВВС и ПВО. Эти истребители являются носителями ракет Х-47М "Кинжал" и Р-37.

Напомним, по состоянию на 11 января в Черном море несколько стих шторм, однако кафиры не спешат восстанавливать полноценное дежурство флота. Сейчас на рейде остаются три корабля, два из которых патрульные и держатся они у берегов Крыма.

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