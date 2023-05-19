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Розбійний напад: на Одещині затримано двох зловмисників

19 травня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розбійний напад: на Одещині затримано двох зловмисників
Речовий доказ злочину. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За даними поліції, двох зловмисників, які вчинили розбійний напад на підприємця, було затримано. Потерпілий звернувся до поліції та отримав медичну допомогу.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередньою інформацією, один зі зловмисників знав про те, що потерпілий буде перевозити значну суму грошей у своєму автомобілі. Він виманив чоловіка у глухе місце, де його побив і відібрав сумку з грошима. Інший зловмисник чекав поруч на автомобілі, щоб швидко покинути місце злочину.

"Встановивши маршрут пересування 60-річного підприємця, який повинен був їхати у справах з 15 тисячами доларів США, 27-річний зловмисник попросив його підвезти до одного з сіл Одеського району. Чоловік, який час від часу підзаробляє в ролі перевізника, не відмовив "клієнту". Втім, щойно вони заїхали на польову дорогу, яка вела до пункту призначення, пасажир почав бити водія заздалегідь підготовленим кастетом", — йдеться в повідомленні. 

Медики надали постраждалому допомогу, діагностувавши травму голови, множинні садна та забої. Правоохоронці ж "по гарячих слідах" затримали правопорушників. Старший з них — уродженець Сумщини, неодноразово судимий за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, молодший — житель Одеси. 

Яке покарання чекає на зловмисників

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікам про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя потерпілого (розбої), скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Цей злочин тягне за собою покарання від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.

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