Розбійний напад: на Одещині затримано двох зловмисників

Речовий доказ злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

За даними поліції, двох зловмисників, які вчинили розбійний напад на підприємця, було затримано. Потерпілий звернувся до поліції та отримав медичну допомогу.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередньою інформацією, один зі зловмисників знав про те, що потерпілий буде перевозити значну суму грошей у своєму автомобілі. Він виманив чоловіка у глухе місце, де його побив і відібрав сумку з грошима. Інший зловмисник чекав поруч на автомобілі, щоб швидко покинути місце злочину.

"Встановивши маршрут пересування 60-річного підприємця, який повинен був їхати у справах з 15 тисячами доларів США, 27-річний зловмисник попросив його підвезти до одного з сіл Одеського району. Чоловік, який час від часу підзаробляє в ролі перевізника, не відмовив "клієнту". Втім, щойно вони заїхали на польову дорогу, яка вела до пункту призначення, пасажир почав бити водія заздалегідь підготовленим кастетом", — йдеться в повідомленні.

Медики надали постраждалому допомогу, діагностувавши травму голови, множинні садна та забої. Правоохоронці ж "по гарячих слідах" затримали правопорушників. Старший з них — уродженець Сумщини, неодноразово судимий за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, молодший — житель Одеси.

Яке покарання чекає на зловмисників

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікам про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя потерпілого (розбої), скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Цей злочин тягне за собою покарання від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські в Одесі здійснили арешт 53-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. За попередньою інформацією, під час сварки, коли злочинець був у нетверезому стані, він багато разів ударив свою 85-річну матір кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм жінка померла.