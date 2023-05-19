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Разбойное нападение: в Одесской области задержаны двое злоумышленников

19 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Разбойное нападение: в Одесской области задержаны двое злоумышленников
Вещественное доказательство преступления. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По данным полиции, двое злоумышленников, совершивших разбойное нападение на предпринимателя, были задержаны. Потерпевший обратился в полицию и получил медицинскую помощь.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, один из злоумышленников знал о том, что потерпевший будет перевозить значительную сумму денег в своем автомобиле. Он выманил мужчину в глухое место, где его избил и отобрал сумку с деньгами. Другой злоумышленник ждал рядом автомобиля, чтобы быстро покинуть место преступления.

"Установив маршрут передвижения 60-летнего предпринимателя, который должен был ехать по делам с 15 тысячами долларов США, 27-летний злоумышленник попросил его подвезти в одно из сел Одесского района. Мужчина, время от времени подрабатывающий в качестве перевозчика, не отказал "клиенту "Впрочем, как только они въехали на полевую дорогу, ведущую к пункту назначения, пассажир начал избивать водителя заранее подготовленным кастетом", — говорится в сообщении.

Медики оказали пострадавшему помощь, диагностировав травму головы, множественные ссадины и ушибы. Правоохранители же "по горячим следам" задержали правонарушителей. Старший из них — уроженец Сумщины, неоднократно судимый за кражи и незаконное хранение наркотиков, младший — житель Одессы.

Какое наказание ждет злоумышленников

На основании собранных доказательств следователи сообщили мужчинам о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряженном с применением насилия, опасным для жизни потерпевшего (разбои), совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Это преступление влечет наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские в Одессе осуществили арест 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельных телесных повреждений своей матери. По предварительной информации, во время ссоры, когда преступник был в нетрезвом состоянии, он много раз ударил свою 85-летнюю мать кружкой по голове и лицу. От полученных травм женщина скончалась.

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