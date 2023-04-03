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Розбійний напад в Одесі: зловмисники пограбували киянина

3 квітня 2023 19:20
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Розбійний напад в Одесі: зловмисники пограбували киянина
Затриманим загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Правопорушники розмістили через месенджер Telegram оголошення щодо продажу автомобіля. На привабливо низьку вартість відгукнувся житель столиці, на якого зловмисники здійснили розбійний напад.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Як з’ясувалося, під час демонстрації іномарки спільники вивезли чоловіка у безлюдне місце, де погрожуючи пістолетом, із застосуванням газового балончика та фізичної сили відібрали гроші, смартфон і павербенк. Заволодівши коштами та майном, вони виштовхали потерпілого з автівки та втекли.

"Громадянин дістався найближчого підприємства і покликав на допомогу. Оперативники затримали правопорушників за місцем тимчасового мешкання в Одесі. Як речові докази у них вилучили майже всі гроші та майно потерпілого, а також знаряддя вчинення злочину та автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Фігурантами виявилися громадянин іноземної держави та житель Вінниччини віком 34 років. Їм вже повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. 

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. 

Підозрюваних поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання і нині клопочуть про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, одеські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснили розбійний напад на подружню пару. Двох спільників поліцейські затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють. 

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