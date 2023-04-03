Розбійний напад в Одесі: зловмисники пограбували киянина
Правопорушники розмістили через месенджер Telegram оголошення щодо продажу автомобіля. На привабливо низьку вартість відгукнувся житель столиці, на якого зловмисники здійснили розбійний напад.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Як з’ясувалося, під час демонстрації іномарки спільники вивезли чоловіка у безлюдне місце, де погрожуючи пістолетом, із застосуванням газового балончика та фізичної сили відібрали гроші, смартфон і павербенк. Заволодівши коштами та майном, вони виштовхали потерпілого з автівки та втекли.
"Громадянин дістався найближчого підприємства і покликав на допомогу. Оперативники затримали правопорушників за місцем тимчасового мешкання в Одесі. Як речові докази у них вилучили майже всі гроші та майно потерпілого, а також знаряддя вчинення злочину та автомобіль", — йдеться у повідомленні.
Фігурантами виявилися громадянин іноземної держави та житель Вінниччини віком 34 років. Їм вже повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Підозрюваних поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання і нині клопочуть про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, одеські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснили розбійний напад на подружню пару. Двох спільників поліцейські затримали, місцеперебування ще одного наразі встановлюють.